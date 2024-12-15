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Стас Пьеха о состоянии бабушки: «Иногда не хочет разговаривать, а потом перезванивает по десять раз»

Стас Пьеха о состоянии бабушки: «Иногда не хочет разговаривать, а потом перезванивает по десять раз»

Эдита Пьеха уже несколько лет не дает концертов и ведет уединенный образ жизни в своем загородном доме под Санкт-Петербургом.

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