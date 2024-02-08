Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий приехал в Барнаул

Делегация партии посетила город с насыщенной программой Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в четверг, 8 февраля, приехал в Барнаул, где встретится с местными жителями, посетит магазины и различные предприятия, сообщили в пресс-службе партии.
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