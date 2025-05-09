Путин: Россия высоко ценит вклад союзников в Победу

Россия высоко ценит вклад союзников в Победу в Великой Отечественной войне, заявил президент страны Владимир Путин во время выступления на параде на Красной площади в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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