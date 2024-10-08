Глава Минсельхоза Оксана Лут ответит на вопросы сенаторов

На пленарном заседании Совета Федерации 9 октября сенаторы уточнят нормы антимонопольного законодательства и регулирование сельского туризма, а также рассмотрят поправки о наказании за не поддающиеся идентификации номерные знаки автомобилей.
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