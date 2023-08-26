Была ли потеряна Россия?

Виталий Кирпиченко

По всем "опорным" точкам можно задавать вопросы. слабость императора Николая. Если бы был другой император. было бы иначе? Скорей всего, что было бы то же самое. Россия была слаба индустриально, она была лапотной, безграмотной и аграрной. ВВязалась в войну и приобрела дополнительную проблему -- голод в городах и деревнях. Голод, как ничто иное, является мощным действующим фактором в истории. О Революции. Революция стучалась в двери не только России. Особенно настойчиво она стучалась в Германии. России повезло в том, что власть уже "не дышала". Правильный ли был выбран путь Россией? Несомненно. Это путь всех государств, которые рано или поздно пройдут и социализм и коммунизм и ещё какой-то ИЗМ, который определён Историей. Первопроходцу России в окружении противников этого нового типа государства было нелегко, но выстояли, добились своего благодаря Ленину и Сталину. Что теперь имеем? Власть олигархата. Россию поделили олигархи на свои участки, крепко обосновались, закрепились во власти, посадив во главе её своего избранника, роль которого НИЧЕГО НЕ МЕНЯТЬ. Это устраивает и Европу с Америкой -- всё в России ими подмято под себя. Вопрос: Кого устраивает такая Россия? Ответ: Всех, кроме народа! Что делать? Ответ: Возрождать социалистическую Россию НОВОГО типа, где учесть и достоинства и недостатки прошлого Лучшего в мире государства. Создав такое государство, Россия приобретёт друзей среди врагов, которым тоже захочется иметь самое лучшее государство! Утопия? Возможно. Но человечеству свойственно мечтать о прекрасном и добиваться прекрасного!