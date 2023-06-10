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Агент о выкупе Евгения Чернова «Ростовом»: «Все сложится положительно с большой долей вероятности»

Права на 30‑летнего игрока принадлежат «Краснодару», аренда в донском клубе подошла к концу. — Как продвигаются переговоры по выкупу Чернова? Есть ли прогноз, когда состоится подписание контракта между «Ростовом» и игроком? — Все в процессе.

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