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«Я грузчик и подрабатываю дворником»: история любви Анатолия Ярмоленко, пережившая славу и 51 год брака

«Я грузчик и подрабатываю дворником»: история любви Анатолия Ярмоленко, пережившая славу и 51 год брака

Представьте ситуацию: вы — звезда эстрады, солист популярного ансамбля, привыкший к сотням мимолётных романов и легкому женскому вниманию.

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