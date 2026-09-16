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Спорт Уик-Энд

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В ожидании азиатской серии. После US Open мужчины сражаются в Кубке Дэвиса, а женщины - на двух турнирах в Латинской Америке

В ожидании азиатской серии. После US Open мужчины сражаются в Кубке Дэвиса, а женщины - на двух турнирах в Латинской Америке

ТЕННИС. Турнирная хроника Традиционно неделя после завершения последнего турнира «Большого шлема» в календаре АТР освобождается под матчи Кубка Дэвиса.

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