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Как сложилась судьба бабушки и 15-летнего Гоши, который появился на свет через 2 года после кончины отца

Как сложилась судьба бабушки и 15-летнего Гоши, который появился на свет через 2 года после кончины отца

Екатерина Захарова с внуком. Фото kp.ru Лидия ГубинаЧасто говорят, что если судьба забирает, то обязательно даёт что-то взамен – довольно наглядным доказательством этого поверья может послужить история россиянки Екатерины Захаровой, которая потеряла самое дорогое, но обрела новую родственную душу.

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