В Рязани отметили 105-ю годовщину со Дня образования войск связи

Ветераны и выпускники РВВКУС возложили цветы к памятнику воинам-связистам на территории бывшего училища связи и провели собрание, на которое были также приглашены ветераны, выпускники, офицеры и курсанты факультета связи РГВВДКУ и военного учебного центра РГРТУ, рязанские школьники.