Тимохин пошел по Рябиновой: Собянин распродает Мосгортранс

Засветившийся на скупке активов, распродаваемых Мосгортрансом, девелопер снова на коне. В этот раз через цепочку юрлиц он выкупил владельца складского комплекса на Рябиновой улице, последним собственником которого был государственный Банк ВТБ.
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