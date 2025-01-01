Политика как он...
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Политика как она есть

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Экс-министр обороны Израиля покинул парламент

Экс-министр обороны Израиля покинул парламент

Бывший министр обороны Израиля Йоав Галант, на чей арест Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер за предполагаемые военные преступления в секторе Газа, подал заявление об отставке из парламента страны — кнессета.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
!!! Израиль – превратился в фашистскую страну. Нетаньяху – надо судить и расстрелять за совершённые преступления перед человечеством!
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