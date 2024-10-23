Шамиль Омаров принял участие в XI Форуме по поддержке малого и среднего предпринимательства России и Китая в Москве

Сегодня в Москве стартовал XI Форум по поддержке малого и среднего предпринимательства России и Китая, в котором приняла участие делегация во главе с депутатом Народного собрания Республики Молдова Шамилем Омаровым.
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