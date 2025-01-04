Расчет гаубицы «Мста-Б» поразил пункт управления БПЛА и минометную позицию ВСУ

Расчет гаубицы «Мста-Б» поразил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и минометную позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на константиновском направлении специальной военной операции (СВО).
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