Докрасовался: борзый мигрант, разгуливающий по Ставрополю в футболке с символикой ВСУ, не смог отделаться штрафом - история получила продолжение

Гражданина Узбекистана депортировали из России на 20 лет, однако общественность до сих пор возмущена слишком мягким решением судьи за дискредитацию ВС РФ.
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