БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Докрасовался: борзый мигрант, разгуливающий по Ставрополю в футболке с символикой ВСУ, не смог отделаться штрафом - история получила продолжение

Докрасовался: борзый мигрант, разгуливающий по Ставрополю в футболке с символикой ВСУ, не смог отделаться штрафом - история получила продолжение

Гражданина Узбекистана депортировали из России на 20 лет, однако общественность до сих пор возмущена слишком мягким решением судьи за дискредитацию ВС РФ.

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Комментарии
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Ирина Мва
судью хохлушку на мыло...
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4 н.
Александр Н
Узбека нужно посадить, а годика через 2 депортировать. Семью его сразу депортировать. А судью нужно уволить без права больше занимать подобные должности. А вообще, судью на мыло.
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4 н.
F I
Да уж! Во что превращается героическая нация в ВОВ, принявшая детей, блокадников, эвакуированные предприятия и советских специалистов? Предки Эшметова и ему подобных провокаторов, наверное, в земле переворачиваются, а может, из породы абреков выкормыш, приехавший в Россию, из породы «от осинки не родятся апельсинки»...
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4 н.