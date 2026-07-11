Докрасовался: борзый мигрант, разгуливающий по Ставрополю в футболке с символикой ВСУ, не смог отделаться штрафом - история получила продолжение

Узбека нужно посадить, а годика через 2 депортировать. Семью его сразу депортировать. А судью нужно уволить без права больше занимать подобные должности. А вообще, судью на мыло.

F I

Да уж! Во что превращается героическая нация в ВОВ, принявшая детей, блокадников, эвакуированные предприятия и советских специалистов? Предки Эшметова и ему подобных провокаторов, наверное, в земле переворачиваются, а может, из породы абреков выкормыш, приехавший в Россию, из породы «от осинки не родятся апельсинки»...