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SPLETNIK

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Мусор со свадьбы Тейлор Свифт продали за тысячи долларов

Мусор со свадьбы Тейлор Свифт продали за тысячи долларов

Американский художник Джастин Жиньяк продал мусор со свадьбы Тейлор Свифт за сотни долларов. Свои находки "бизнесмен" упаковал в прозрачные кубы с надписью Just & Married и датой торжества и выставил по 25 долларов за штуку.

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