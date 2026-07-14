Мусор со свадьбы Тейлор Свифт продали за тысячи долларов

Американский художник Джастин Жиньяк продал мусор со свадьбы Тейлор Свифт за сотни долларов. Свои находки "бизнесмен" упаковал в прозрачные кубы с надписью Just & Married и датой торжества и выставил по 25 долларов за штуку.
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