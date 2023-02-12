Аналитик Мосолов: российские покупатели стали больше доверять отечественным производителям

Покупатели в России за последний год стали больше доверять отечественным производителям. Об этом во время беседы с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказал руководитель департамента бизнес-аналитиков из компании Moneyplace.
Покупатели в России за последний год стали больше доверять отечественным производителям. Об этом во время беседы с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказал руководитель департамента бизнес-аналитиков из компании Moneyplace.
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