Нефть поднялась в цене на фоне данных о запасах в США и рисков для российских НПЗ Татьяна АрестоваЦены на нефть слегка поднялись в Азии 14 марта на фоне сильного спроса в США после того, как запасы бензина упали до трехмесячного минимума, а запасы топливного сырья неожиданно сократились.