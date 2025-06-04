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Царьград

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Россия и Сейшелы укрепляют правовое сотрудничество: ратифицирован договор

Россия и Сейшелы укрепляют правовое сотрудничество: ратифицирован договор

Совет Федерации утвердил договор с Сейшелами о правовой помощи в уголовных делах, подписанный в Санкт-Петербурге.

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