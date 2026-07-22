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Царьград

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Тревел-блогерша раскрыла траты на топливо при поездке из Керчи в Ялту

Тревел-блогерша раскрыла траты на топливо при поездке из Керчи в Ялту

Блогерша проехала от Керчи до Ялты на машине и раскрыла, во сколько ей встали расходы на бензин.Тревел-блогерша, ведущая канал «Тут вам не там» на платформе «Дзен», проехала по маршруту Керчь — Ялта на автомобиле вместе с отцом и рассказала, во что обошлась поездка.

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