Тревел-блогерша раскрыла траты на топливо при поездке из Керчи в Ялту

Блогерша проехала от Керчи до Ялты на машине и раскрыла, во сколько ей встали расходы на бензин.Тревел-блогерша, ведущая канал «Тут вам не там» на платформе «Дзен», проехала по маршруту Керчь — Ялта на автомобиле вместе с отцом и рассказала, во что обошлась поездка.