Станция метро «Выборгская» с утра вновь закрыта на вход

Ограничения ввели из-за традиционного столпотворения пассажиров. Станцию метро «Выборгская» закрыли на вход 28 апреля в 08:30 из-за увеличенного пассажиропотока.
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