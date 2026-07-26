Медиакратия
ГлавнаяКалейдоскопПолитикаЭкономикаГорячее
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медиакратия

56 подписчиков

Шутки, колкости и политика: Трамп выступил на ужине пресс-пула Белого дома

Шутки, колкости и политика: Трамп выступил на ужине пресс-пула Белого дома

Президент США Дональд Трамп впервые за оба своих президентских срока принял участие в традиционном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, который […] The post Шутки, колкости и политика: Трамп выступил на ужине пресс-пула Белого дома appeared first on Медиакратия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии