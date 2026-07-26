Президент США Дональд Трамп впервые за оба своих президентских срока принял участие в традиционном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, который […] The post Шутки, колкости и политика: Трамп выступил на ужине пресс-пула Белого дома appeared first on Медиакратия.
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