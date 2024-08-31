В Петербурге пополнят список объектов культурного наследия

Среди них есть особенно знаковые для города Реестр объектов культурного наследия Петербурга расширится на более, чем 30 единиц, сообщает депутат Законодательного Собрания Марина Шишкина в своем Телеграм-канале.
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