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Петербургский дневник

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В Петербурге пополнят список объектов культурного наследия

В Петербурге пополнят список объектов культурного наследия

Среди них есть особенно знаковые для города Реестр объектов культурного наследия Петербурга расширится на более, чем 30 единиц, сообщает депутат Законодательного Собрания Марина Шишкина в своем Телеграм-канале.

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