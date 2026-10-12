Житель Богородска лишился BMW X5 за пьяное вождение

Богородский городской суд приговорил 33-летнего Акопа Григоряна к 250 часам обязательных работ и лишил его водительских прав на 2,5 года за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.
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