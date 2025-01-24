Трамп в разговоре с премьером Дании настаивал на покупке Гренландии

По информации газеты Financial Times, ссылающейся на высокопоставленных европейских чиновников, во время телефонного разговора, состоявшегося 15 января, президент США Дональд Трамп настойчиво поднимал вопрос о возможности приобретения Гренландии у Дании.
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