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Царьград

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Трамп вводит пошлины: рецессия в США угрожает поддержке Украины

Трамп вводит пошлины: рецессия в США угрожает поддержке Украины

Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых пошлинах, что может привести страну к рецессии и поставить под вопрос поддержку Украины.

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