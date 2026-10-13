Москалькова назначена полпредом Госдумы в Конституционном суде

Такое постановление Госдума приняла на пленарном заседании во вторник, 13 октября 2026 года. Кандидатуру Татьяны Москальковой поддержали 437 депутатов.
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