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Театр абсурда

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«Не входит в компетенцию»: сотрудники скорой помощи выбросили пациента на мороз в Кемерово

«Не входит в компетенцию»: сотрудники скорой помощи выбросили пациента на мороз в Кемерово

БлокнотРУ В социальных сетях обсуждается вопиющий случай – сотрудники скорой помощи города Кемерово выбросили на мороз пациента, который несколько раз терял сознание.

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