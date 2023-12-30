Эксперт Пермяков предупредил об опасности алкоголя для смартфона

Попадание алкогольных или сахарных напитков на поверхность смартфона может вызвать непредсказуемые поломки устройства, предупредил заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков в беседе с РИА Новости.