Омни-мэн дебютировал в Mortal Kombat 1 На недавно прошедшем фестивале New York Comic Con, в ...

Омни-мэн дебютировал в Mortal Kombat 1На недавно прошедшем фестивале New York Comic Con, в рамках празднования двадцатилетия комиксов «Неуязвимый» (Invincible) и «Ходячие мертвецы» (The Walking Dead), Роберт Киркман (Robert Kirkman) представил публике Омни-мэна в файтинге Mortal Kombat 1.
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