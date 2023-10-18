Стала известна цена нового Toyota Land Cruiser Prado

Из Китая новинка от Тойоты будет поставляться и в Россию – по схеме параллельного импорта.Новый Toyota Land Cruiser Prado Ранее в Китае гадали, какая версия Toyota Land Cruiser Prado выйдет на их рынок – с квадратными фарами или с круглыми.
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