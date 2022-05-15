Избитого мужчину в крови нашли в парадной дома в Парголово

В Выборгском районе Петербурга задержали подозреваемых в избиении мужчины до полусмерти. В субботу, 14 мая, в полицию поступило сообщение о том, что в парадной дома на улице Михаила Дудина в поселке Парголово лежит мужчина в крови и без сознания.