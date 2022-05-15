Neva.Today

8 774 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Верия (Безденежных)
    Мир не без добрых людей! Молодцы!👍Петербургские сот...
  • Виктор В
    А когда уже о безопасности на дорогах начнут думать, а не о наполняемости бюджета за счет штрафов?Дмитрий Давыдов п...
  • Елена Князева
    Если ты не согласна с политикой государства, покинь это государство. И живи там, где политические взгляды совпадают с...Бывший редактор П...

Избитого мужчину в крови нашли в парадной дома в Парголово

Избитого мужчину в крови нашли в парадной дома в Парголово

В Выборгском районе Петербурга задержали подозреваемых в избиении мужчины до полусмерти. В субботу, 14 мая, в полицию поступило сообщение о том, что в парадной дома на улице Михаила Дудина в поселке Парголово лежит мужчина в крови и без сознания.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх