19 удивительных превращений гусениц в бабочек

Животный мир полон красивых и загадочных процессов, например метаморфоз гусениц в бабочек. Внутри кокона происходят удивительные процессы: запускается генетическая программа, по которой все ткани личинки-гусеницы, за исключением кровеносной и нервной систем, разрушаются, а новые органы образуются из имагинальных дисков (скопления клеток, своеобразных зародышей будущих органов бабочки).