Турецкие и корейские сериалы провалились в онлайн-кинотеатрах России

Российские онлайн-кинотеатры не увидели ожидаемого спроса на сериалы производства Турции и Кореи, которые они начали массово закупать на фоне ухода из России крупнейших голливудских киностудий после начала российской спецоперации на Украине.
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