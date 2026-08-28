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Царьград

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Правительство Молдавии планирует объединить 15 мэрий Гагаузии

Правительство Молдавии планирует объединить 15 мэрий Гагаузии

Правительство Молдавии под руководством Алексея Бузу планирует объединить 15 из 26 мэрий Гагаузии, что вызвало критику от социалистов.

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