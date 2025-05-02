Ресурсная сделка подписана, США и Украина теперь в одной лодке? Мнение Дмитрий Лекуха

США и Украина подписали соглашение, касающееся природных ресурсов, включая нефть, газ и металлы. Соединенные Штаты получили доступ к доходам от их продажи, а на Украине планируется создание инвестиционного фонда для аккумулирования этих средств.
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