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Шняги.Нет

3 подписчика

30 лиц, которые прячутся в обычных вещах

30 лиц, которые прячутся в обычных вещах

Оглянитесь вокруг. Прямо сейчас, не отрываясь от экрана. Присмотритесь к облакам за окном, к рисунку трещин на асфальте или к тому, как причудливо падает свет на стену.

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