Аршавин назвал возможное увольнение Семака из "Зенита" глупостью

Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин, который работает в структуре "Зенита", в выпуске YouTube-канала "Это футбол, брат!" назвал опрометчивым потенциальное решение уволить Сергея Семака с поста главного тренера петербургского клуба.