Израиль имеет право и обязанность отреагировать на атаки Ирана — Нетаньяху

Не только право, но и обязанность отреагировать на произведенные Ираном ракетные атаки есть у Израиля, и он отреагирует, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 5 октября в видеообращении к нации.
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