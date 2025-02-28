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Первая попытка покушения на митрополита Тихона сорвалась

Первая попытка покушения на митрополита Тихона сорвалась

Первая попытка покушения на митрополита Тихона сорвалась. Его планировали на январь — на РождествоЗадержанный москвич Никита Иванкович рассказал ФСБ, что к тому времени задержали его сообщника, который был помощником Тихона.

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