Первая попытка покушения на митрополита Тихона сорвалась. Его планировали на январь — на РождествоЗадержанный москвич Никита Иванкович рассказал ФСБ, что к тому времени задержали его сообщника, который был помощником Тихона.
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