Война на голодный желудок: Арестованный генерал наживался на сухпайках для солдат

А Шойгу и уж тем более Путин конечно даже не подозревали о том, что за их спиной орудует банальный вор ... 😅 И даже не делился, что ли?

Nikolay Stepanov

А ведь ещё 2 года назад на брифингах МО у этих генералов на лбу было написано, что это мерзавцы. Я это видел, писал открытым текстом, а Путин не видел?? Ничего себе, "наследники сталинских полководцев", выродившиеся в обыкновенных воров! И с ними, с пятой колонной в тылу Путин собрался войну с Западом выигрывать?? Да никогда! Победить сможет только социалистическая Россия. Путина - в отставку! Шойгу и его прихвостней - к стенке!