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Война на голодный желудок: Арестованный генерал наживался на сухпайках для солдат

Война на голодный желудок: Арестованный генерал наживался на сухпайках для солдат

В военном ведомстве продолжается большая чистка. На этот раз правоохранители задержали бывшего заместителя министра обороны по тылу, Героя России Дмитрия Булгакова.

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Комментарии
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Виктор Александров
А Шойгу и уж тем более Путин конечно даже не подозревали о том, что за их спиной орудует банальный вор ... 😅 И даже не делился, что ли?
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18 час.
Н
Николай
ЁТМ - к стенке!!! Вернуть смертную казнь!!!
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18 час.
Nikolay Stepanov
А ведь ещё 2 года назад на брифингах МО у этих генералов на лбу было написано, что это мерзавцы. Я это видел, писал открытым текстом, а Путин не видел?? Ничего себе, &quot;наследники сталинских полководцев&quot;, выродившиеся в обыкновенных воров! И с ними, с пятой колонной в тылу Путин собрался войну с Западом выигрывать?? Да никогда! Победить сможет только социалистическая Россия. Путина - в отставку! Шойгу и его прихвостней - к стенке!
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18 час.

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