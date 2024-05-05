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Лаутаро о Месси: «Лео вписал свое имя в историю футбола. Даже на тренировках кажется, будто он занимается другим видом спорта»

«Я его друг и товарищ. Мы говорим об игроке, который вписал свое имя в историю футбола. Даже на тренировках кажется, будто он занимается совершенно другим видом спорта.

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