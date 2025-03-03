Грузия обвинила Европу в продолжении военных действий на Украине

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что в ответе за установление мира на Украине лидер этой страны Владимир Зеленский и подталкивающие его продолжать воевать лица, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
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