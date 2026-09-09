Сергей Миронов опроверг слухи о тяжелой болезни

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов ответил на распространявшиеся в СМИ слухи о его тяжелой болезни, опровергнув их и подтвердив, что продолжает выполнять свои обязанности.
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