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Киргизия и Таджикистан установят камеры видеонаблюдения на спорных участках границы

Киргизия и Таджикистан установят камеры видеонаблюдения на спорных участках границы

Глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев и его коллега из Таджикистана Саймумин Ятимов договорились установить камеры видеонаблюдения на участках границы, где наиболее часто возникают конфликтные ситуации.

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