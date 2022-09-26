Киргизия и Таджикистан установят камеры видеонаблюдения на спорных участках границы

Глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев и его коллега из Таджикистана Саймумин Ятимов договорились установить камеры видеонаблюдения на участках границы, где наиболее часто возникают конфликтные ситуации.
Глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев и его коллега из Таджикистана Саймумин Ятимов договорились установить камеры видеонаблюдения на участках границы, где наиболее часто возникают конфликтные ситуации.
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