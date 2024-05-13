«Сбер» отчитается за апрель - основные события 14 мая

Во вторник, 14 мая, «Сбербанк» отчитается по РСБУ за апрель и первые четыре месяца 2024 года. За первые три месяца этого года чистая прибыль «Сбера» составила 364 млрд рублей при рентабельности капитала в 22%.
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