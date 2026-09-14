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"В 47 лет у меня будет лучшая форма": Виктория Боня показала результат тренировок

"В 47 лет у меня будет лучшая форма": Виктория Боня показала результат тренировок

Виктория Боня показала фигуру после возвращения к тренировкам. Телеведущая опубликовала видео, на котором продемонстрировала форму с разных ракурсов, и заявила, что рассчитывает добиться ещё более впечатляющего результата.

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