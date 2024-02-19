Русская разведка перехватила звонок бойца ВСУ о ежедневных потерях под Работино

Военнослужащий украинской армии раскрыл данные о потерях ВСУ под Работино.Военнослужащий разведподразделения Вооруженных сил России перехватили телефонный разговор бойца ВСУ, воюющего под Работино, со своим родственником.
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