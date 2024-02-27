Бывший игрок «Краснодара» подключен к ИВЛ на фоне острого заболевания головного мозга

Кристофер Ольссон госпитализирован в тяжелом состоянии. Бывший полузащитник «Краснодара», а ныне игрок сборной Швеции и датского «Мидтьюлланда» Кристофер Ольссон госпитализирован в одну из больниц Орхуса, сказано в сообщении пресс-службы клуба футболиста.