«Северные потоки» взорвали русские» – в Германии воскресили Геббельса

Россия взорвала газопроводы «Северный поток», чтобы подставить Украину. Об этом бывший вице-президент немецкой разведки Арндт Фрейтаг фон Лорингхофен заявил в интервью европейскому русскоязычному телеканалу OstWest, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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